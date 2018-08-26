بسبب عقوبات أمريكا.. البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد

رام الله- دنيا الوطنصادق البرلمان الإيراني، بشكل رسمي، على حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية، مسعود كرباسيان، بعد جلسة مساءلة.وأيد 137 نائباً سحب الثقة عن الوزير، مقابل 121 أعربوا عن دعمهم له، إضافة إلى برلمانيين اثنين امتنعا عن التصويت.إلى ذلك، يستعد البرلمان الإيراني، للاستماع إلى أجوبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن بعض الأسئلة التي سيتوجه بها البرلمانيون إلى رئيس بلادهم، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.يذكر، أنه تم في الثامن من آب/ أغسطس الحالي، عزل وزير العمل علي ربيعي من منصبه، من قبل البرلمان، بعد موجة غضب متزايد في الشارع الإيراني، بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت إثر إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران.