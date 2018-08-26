جون ماكين يُوصي: لا تُحضروا ترامب إلى جنازتي

رام الله - دنيا الوطنيعتبر السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين، من أشد معارضي الرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث قال، في وقت سابق: إنه يرى اختلالاً وظيفياً مقلقاً في إدارته.ودخل ماكين في صراع لفظي مع ترامب، خلال تصريحات صحفية، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إنه في إحدى المرات، أوصى بعدم حضور الأخير جنازته، وأن يمثل نائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، البيت الأبيض خلال مراسم تشييع جنازته، وفق موقع قناة (العالم).إلى ذلك، نعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جون ماكين، الذي غيبه الموت، عن عمر ناهز (81 عامًا)، حيث أعرب ترامب، عبر حسابه على موقع (تويتر) عن تعاطفه واحترامه العميقين لأسرة السيناتور الراحل، قائلًا: قلوبنا معكم.. نصلي من أجلكم.وكان مكتب ماكين، أعلن في بيان، فجر الأحد، أن السيناتور جون سيدني ماكين الثالث توفي في الساعة 4:28 بعد ظهر 25 آب/ أغسطس 2018، بعد صراع من مرض السرطان.ويعتبر ماكين "عراب الحروب" في حكومات الجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث أيد الحرب على العراق عام ألفين وثلاثة وساند قرار زيادة عدد القوات الأميركية هناك عام ألفين وسبعة، كما كان من منظري استراتيجية الهيمنة على نفط دول الخليج العربي، كما كان من المحرضين على أن تقفز الولايات المتحدة إلى مرحلة الاحتلال المباشر للسيطرة على ثورات الربيع العربي.