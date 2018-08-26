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لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أحمد الجسار، عن إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية، في السنة الأولى لتطبيق سياسة توطين الوظائف.

وأكد الجسار، أن "ديوان الخدمة المدنية قام بتطبيق ذلك بالتعاون مع وزارة المالية، إذ تم إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة، تشمل وزارات وإدارات وجهات ذات ميزانية ملحقة، وجهات ذات ميزانية مستقلة"، بحسب ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم).

وأوضح، أن هذا الإلغاء جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو توطين الوظائف الحكومية، بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017.

يذكر، أن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أصدر في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قراراً يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات المقبلة.

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