البابا فرانسيس: أشعر بالعار بسبب فضائح القساوسة الجنسية

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، عن شعوره بـ "العار"، بسبب الاعتداءات الجنسية، التي نفذها رجال الدين الكاثوليكيين في إيرلندا، بحق بعض القاصرين، متعهداً بمكافحة هذه الظاهرة.وقال فرانسيس، في كلمة ألقاها، خلال زيارة قام بها إلى إيرلندا، وهي الأولى لبابا منذ 40 عاماً: "إننا إذ نأخذ بعين الاعتبار واقع الأشد ضعفاً وهم فئة الأطفال، لا يمكننا إلا أن نعترف بالعار الذي سببته في إيرلندا الاعتداءات على قاصرين، من قِبَل أفراد من الكنيسة، مكلفين بحمايتهم وتربيتهم".وأضاف البابا: "فشل السلطات الكنسية والأساقفة والقادة الدينيين والقساوسة، وغيرهم في مواجهة هذه الجرائم البغيضة بشكل ملائم قد ولّد امتعاضاً ونقمة، ويبقى سبباً للألم والعار للمجتمع الكاثوليكي، وهذا ما أشعر به أنا أيضاً".وأثنى فرانسيس، على جهود سلفه البابا بنيديكت في التعامل بشدة مع أزمة الاعتداءات التي ينفذها قادة دينيون، واعتبر تلك الجهود "تدخلاً صريحاً وحاسماً".