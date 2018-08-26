دولي

بينت: نية أمريكا بإلغاء حق العودة خطوة شجاعة وستدعم إسرائيل

بينت: نية أمريكا بإلغاء حق العودة خطوة شجاعة وستدعم إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر نفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي، أن النية الأمريكية بإلغاء الاعتراف بحق العودة للفلسطينيين، ستكون خطوة شجاعة وعادلة، من شأنها إنهاء طبقات من الأكاذيب، على حد تعبيره.

وقال بينت في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "العودة أمر لا يورث، وقد أصبح ذريعة سياسية لإيذاء إسرائيل، فهذه الخطوة الضرورية، ستدعم إسرائيل"، بحسب ادعائه.

يشار إلى أن حكومة ترامب، قد اعلنت أمس السبت، عن سياسة جديدة، تقضي بإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.

وقد اعترفت الحكومة الأمريكية بأن عدد اللاجئين، هو نصف مليون لاجئ، بدلاً من خمسة ملايين.

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