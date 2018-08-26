روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (الأنباء) الكويتية، عن تقارير دبلوماسية وإعلامية أميركية، تفيد بأنه خلال اجتماع مستشاري الأمن القومي لروسيا وأميركا في جنيف؛ للبحث في الأوضاع السورية، اقترح الجانب الروسي إدخال لواء من الشرطة العسكرية الروسية مسافة 20 كيلومتراً في سهل البقاع اللبناني المحاذي لسوريا.واقترح مستشار الأمن القومي الروسي أيضًا، فكرة اقامة معبر للاجئين السوريين ممن أصبحت مناطقهم آمنة، وإعادتهم بضمانة روسية بالتعاون مع السلطات السورية واللبنانية.وأكد الجانب الروسي قدرته على اقناع الرئيس اللبناني ميشال عون بهذه الفكرة، وهو قادر دستورياً على اتخاذ القرار بدخول القوة الروسية لفترة مؤقتة (90 يوماً) تخصص روسيا خلالها نحو ألف حافلة مع تخصيص 500 شاحنة من الجيش اللبناني و500 من الجيش السوري لنقل الأمتعة، مرفقة بضمان عدم اعتقال أي عائد.وأضافت الأوساط، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، رفض الفكرة، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة لبنان، الذي تتولى هي تسليح جيشه.