تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 7761 مسافراً في الاتجاهين السبت، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 3040 مسافراً.

قادمون: 4721 مسافراً.

مرجعون: 4 مسافرين.





وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد، من السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن