ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية: إن دخول حجاج فلسطين، الذي بدأ مساء أمس السبت، سيكتمل اليوم، مشيراً إلى أن 64 حافلة، قد دخلت إلى أرض الوطن حتى اللحظة، وسيكتمل دخول الحافلات تباعاً طيلة اليوم الأحد.وأكد ادعيس، بأنه وكادر الوزراة المختص، يتابعون سير حجاج فلسطين منذ تحركهم من الأراضي السعودية إلى فلسطين مروراً بالأردن، الأمر الذي تم بيسر وسهولة، ولم تحدث إلا حادثة واحدة تم معالجتها، عندما تعطل الباص في منطقة تبوك.ووجه ادعيس، شكره لهيئة المعابر والحدود الفلسطينية على جهودهم في التسهيل على حجاج فلسطين، كما وجه شكره لهيئات الحدود في كل من السعودية ومصر.