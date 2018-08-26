عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.
اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.
وقد أدى المستوطنون، طقوساً تلمودية داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك في باب الرحمة.
بدورها، أغلقت بلدية الاحتلال، مدخلي بابي الأسباط وحطة بالبلدة القديمة من القدس، بزعم القيام بـ"أعمال صيانة".
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