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شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الدفاع المدني خدمة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، (الماسنجر/ الرد الآلي)، تمكن المشترك فيها من استلام الأخبار العاجلة لأهم حوادث الحرائق والحوادث المختلفة، وتحتوي هذه الخدمة على سلسلة من الإرشادات؛ لتفادي المواطن وقوع الحوادث في حال اتباعها.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن الهدف من هذه الخدمة هو سرعة نشر المعلومات المتعلقة بأخبار الحوادث والحرائق؛ ولسهولة الوصول لأكبر عدد من المواطنين لإبلاغهم كيفية التصرف الصحيح عند وقوع الكوارث؛ لاحتوائها على جملة من الإرشادات.

ويكون الاشتراك بهذه الخدمة من خلال الضغط على الرابط مع الإجابة على الأسئلة التي تحتويها مثل تحديد منطقة سكنك، ومن ثم الاختيار بين الأخبار العاجلة أو جميع الأخبار التي تخص منطقة سكنك لتصلك كافة الأخبار المتعلقة بمحافظتك.

الدفاع المدني يعمل دائماً على استغلال أي فرصة للوصول بها لأكبر عدد من الجمهور؛ لنشر علومه وإرشاداته المتعلقة بكافة الحوادث؛ ليكون المواطن على إطلاع كامل بما يجب عليه القيام به وقت وقوع أي حادث بطرق سهلة وسريعة.

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