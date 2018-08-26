مباشر | لقاء خاص مع أبو مجاهد الناطق بإسم لجان المقاومة

شؤون فلسطينية

زراعة غزة تُقرر وقف استيراد أجزاء الدواجن المجمدة حتى إشعار آخر

زراعة غزة تُقرر وقف استيراد أجزاء الدواجن المجمدة حتى إشعار آخر
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أعلن طاهر أبو حمد، مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بقطاع غزة، أن وزارته قررت وقف استيراد أجزاء اللحوم البيضاء المجمدة من الخارج حتى إشعار آخر.

وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قرار الوزارة، جاء بسبب انخفاض كبير على أسعار الدواجن في قطاع غزة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعدم إقبال المواطنين على الدواجن.

وقال: "وزارة الزراعة، اتخذت العديد من الإجراءات، منها منع دخول أجزاء الدواجن المجمدة إلى قطاع غزة، وبدأت بدراسة الموضوع؛ للوصول إلى الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار الدواجن والعمل عل تصحيح الوضع في الأيام المقبلة".

وحول أسعار الدواجن، إشار أبو حمد إلى أن سعر الدجاج في الأسواق للمستهلك يبلغ 7.5 شيكل، أما في المزرعة من 6 إلى 6.5 شيكل.

أخبار ذات صلة

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

اتحاد موظفي (أونروا): سيتم استئناف الاعتصام للموظفين أمام مقر الوكالة

اتحاد موظفي (أونروا): سيتم استئناف الاعتصام للموظفين أمام مقر الوكالة

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

اتحاد موظفي (أونروا): سيتم استئناف الاعتصام للموظفين أمام مقر الوكالة

اتحاد موظفي (أونروا): سيتم استئناف الاعتصام للموظفين أمام مقر الوكالة

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

منوعات

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

شاهد احتفالات النجوم بعيد الأضحى..وفيديو&#34;مثير للجدل&#34; حذفه فنان معروف بعد نشره بدقائق

شاهد احتفالات النجوم بعيد الأضحى..وفيديو"مثير للجدل" حذفه فنان معروف بعد نشره بدقائق

في مقال قبل 44 عاماً.. نجاة الصغيرة: أتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

في مقال قبل 44 عاماً.. نجاة الصغيرة: أتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

فيديو: 9 فنانين لم تكن تعرف أنهم &#34;ملحدون&#34;

فيديو: 9 فنانين لم تكن تعرف أنهم "ملحدون"

فيديو: فنانات مع العلاقات &#34;غير الشرعية&#34;.. وإحداهن تريد طفلا بدون زواج

فيديو: فنانات مع العلاقات "غير الشرعية".. وإحداهن تريد طفلا بدون زواج

محادثة تكشف &#34;حلم&#34; رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

محادثة تكشف "حلم" رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

عربي

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

سعوديون يُطالبون بتمديد الإجازة الصيفية

سعوديون يُطالبون بتمديد الإجازة الصيفية

السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا

السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا

العراق.. بوادر اتفاق بين الصدر والأكراد والسنة

العراق.. بوادر اتفاق بين الصدر والأكراد والسنة