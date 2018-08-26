زراعة غزة تُقرر وقف استيراد أجزاء الدواجن المجمدة حتى إشعار آخر

خاص دنيا الوطنأعلن طاهر أبو حمد، مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بقطاع غزة، أن وزارته قررت وقف استيراد أجزاء اللحوم البيضاء المجمدة من الخارج حتى إشعار آخر.وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قرار الوزارة، جاء بسبب انخفاض كبير على أسعار الدواجن في قطاع غزة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعدم إقبال المواطنين على الدواجن.وقال: "وزارة الزراعة، اتخذت العديد من الإجراءات، منها منع دخول أجزاء الدواجن المجمدة إلى قطاع غزة، وبدأت بدراسة الموضوع؛ للوصول إلى الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار الدواجن والعمل عل تصحيح الوضع في الأيام المقبلة".وحول أسعار الدواجن، إشار أبو حمد إلى أن سعر الدجاج في الأسواق للمستهلك يبلغ 7.5 شيكل، أما في المزرعة من 6 إلى 6.5 شيكل.