سعوديون يُطالبون بتمديد الإجازة الصيفية

رام الله - دنيا الوطنأعرب مواطنون سعوديون، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أملهم بأن تمدد وزارة التعليم في المملكة، الإجازة الصيفية التي تنتهي بعد نحو أسبوع، رغم قضائهم إجازة طويلة، استمرت قرابة أربعة أشهر.وتصدرت حملة المطالبة بتمديد الإجازة الصيفية، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بشكل لافت مع انضمام مزيد من الطلاب المؤيدين والمطالبين بالتمديد، ووجود معارضين لدعوة تأجيل افتتاح المدارس.وتفتتح مدارس السعودية، أبوابها أمام ملايين الطلاب في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن أغلقت أبوابها في نهاية العام الدراسي الماضي في 15 أيار/ مايو.وكانت حملة تمديد الإجازة، الأكثر تفاعلاً في الموقع، فيما تصدر وسمها (#الطلاب_يطالبون_بتمديد_الإجازة)، الترند السعودي سريعاً مع مشاركة عدد كبير من المغردين السعوديين فيه.