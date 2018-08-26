اتحاد موظفي (أونروا): سيتم استئناف الاعتصام للموظفين أمام مقر الوكالة

رام الله - دنيا الوطندعا اتحاد موظفي (أونروا)، الرئاسة الفلسطينية، والحكومة، والفصائل، ولجان اللاجئين، ومجالس أولياء الأمور، للتدخل لدى إدارة الوكالة لحل الأزمة، والمحافظة على حقوق الموظفين وحمايتهم، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في ذلك.وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي: على الجميع التدخل في هذه الأزمة، حتى لا ندخل في كارثة جديدة للاجئين الفلسطينيين، مضيفًا: نرفض قرارات الفصل التعسفي، وعلى وكالة الغوث إنهاء قراراتها غير المسؤولة.وأضاف اتحاد موظفي (أونروا)، سيتم استئناف الاعتصام السلمي النقابي للموظفين أمام البوابة الغربية للوكالة، ابتداءً من اليوم 26/8/2018 مع بقاء الحركة حرة من وإلى مبنى الوكالة للتعبير المستمر عن رفض قرار الفصل، وحتى انتهاء الأزمة إيجابيًا.