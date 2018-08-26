صحيفة (التايمز): شبهات حول وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (التايمز) البريطانية، أن السائحين البريطانيين اللذين توفيا في ظروف غامضة، الثلاثاء الماضي، بأحد المنتجعات في مصر، حيث توفي كل منهما بمعزل عن الآخر، ولكن بفارق ساعات قليلة فقط.وكشفت الصحيفة، أن 40 شخصاً ممن يقيمون في المنتجع ذاته أصيبوا في وقت لاحق بالمرض، وهو ما يؤكد وجود شبهات حول وفاتهما، وأن الوفاة ربما تكون جريمة قتل متعمدة.وتوفي جون (69 عاماً) في غرفته، الثلاثاء، أما زوجته سوزان (63 عاماً)، فتوفيت بعده بست ساعات فقط في المستشفى، بحسب ما أورده موقع (القدس العربي).وتُعد هذه المعلومات تشكيكاً كبيراً بما نشرته وزارة السياحة المصرية، التي قالت: "إن جون كوبر توفي نتيجة نوبة قلبية وصعوبات في التنفس، أما زوجته سوزان، فتوفيت بسبب الحزن".وسارعت شركة (توماس كوك) إلى إجلاء 301 سائح بريطاني من المنتجع، المصنف مصرياً بفئة الخمس نجوم، بعد أن شعر أكثر من 40 نزيلاً بالمرض.ونقلت (التايمز) عن سائح بريطاني من مدينة برمنغهام، أنه قرر قطع إجازته في مدينة الغردقة، والعودة إلى بريطانيا، وقال: "الطعام في الفندق كان مثيراً للاشمئزاز، إذ لم يكن مطبوخاً بشكل جيد، والكثير من النزلاء أصيبوا بالمرض".وأضاف: "أمضينا أسبوعين في فندق الخمس نجوم، ولم نتمكن من تناول الطعام بشكل جيد، كنا نكتفي بأكل الخبز والبطاطس فقط، على الأقل هذا الأكل كنا نعرفه".وبحسب الصحيفة، فقد طالب العشرات تعويضاً مالياً من شركة السياحة التي نقلتهم إلى مصر، بسبب إصابتهم بتسمم غذائي.