محادثات إيرانية روسية لاستئناف بناء مفاعلات نووية





وأشاد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتجديد العقوبات على إيران، ودعا الدول الأوروبية "لاتخاذ ذات الخطوة".



رام الله - دنيا الوطنصرّح رضا أردكانيا، وزير الطاقة الإيراني، أمس السبت، أنّ بلاده جدّدت محادثاتها مع روسيا، بشأن بناء محطة جديدة للطاقة النوويّة، ومن المتوقّع أن تصل قدرتها الكهربائية من الطاقة النووية إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، نقلاً عن وكالة (تسنيم) الدولية للأنباء الإيرانية.وأشارت الوكالة إلى أنّ إيران تمتلك اليوم القدرة على إنتاج ألف ميجاوات من الكهرباء بالطاقة النووية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وتمتلك إيران مفاعلاً نووياً شيّدته روسيا في مدينة بوشهر، على الساحل الغربي الجنوبيّ لإيران، ويعتبر أول مفاعل نووي لها، كما عقدت روسيا اتفاقاً مع إيران، عام 2014، ينصّ على إنشاء ثمانية مفاعلات نوويّة أخرى في البلاد، بهدف توسيع مقدراتهم النووية.وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/ مايو، من الاتفاق التاريخي بين طهران والقوى الست الكبرى عام 2015، بهدف الحد من طموحات إيران بامتلاك الأسلحة النووية، كما وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران في آب/ أغسطس من العام الحالي، ضمن سياسات ترامب الجديدة.