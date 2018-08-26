450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنيواصل نحو 450 معتقلاً إدارياً خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، منذ منتصف شباط/ فبراير، وحتى اليوم.وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد: إن ثلاثة أسرى من الجبهة الشعبية، سيبدؤون اليوم إضرابا مفتوحاً عن الطعام مساندة ودعماً للأسرى الإداريين في خطوتهم.إلى ذلك، أشار عبد ربه إلى أن ثلاثة أسرى آخرين، يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع؛ احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري.