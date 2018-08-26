الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني: إن تصريح ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن صلاة اليهود في المسجد المبارك، هو أخطر تصريح منذ عام 1967 ما يتطلب وقفة عربية وإسلامية لمواجهة ذلك.وأوضح الكسواني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال، تريد أن تجعل من التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً ما يُنذر بإشعال حرب دينية.ودعا الكسواني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، بهدف التصدي لمخططات الاحتلال، التي تستهدف المسجد.