السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا

رام الله - دنيا الوطنعلق السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، على نبأ وفاة السيناتور جون ماكين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.وكتب ابن سلمان على موقع (تويتر): "خالص تعازينا للشعب الأمريكي، الذي فقد السيناتور جون ماكين، فقد كان بطلًا، كرس حياته لخدمة بلاده، ودعم الأمن والسلام العالمي، وكان صديقا عظيماً للمملكة العربية السعودية.. بكل تأكيد، لقد افتقدناه".يذكر، أن ماكين، توفي اليوم الأحد، عن عمر يناهز (81 عامًا)، حيث عانى طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.