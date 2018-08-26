ظريف: واشنطن تَشنُّ حربًا نفسية على إيران وشركائها

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "الولايات المتحدة تشن حربًا نفسية على إيران وشركائها.وأضاف: أن "تركيز واشنطن ينصب على شن حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين"، مضيفًا أنه "من المفترض أن يتخذ الاتحاد الأوروبي عدداً من الإجراءات، بما في ذلك المحافظة على قنوات بيع النفط الإيراني، وتعاملات البنوك الإيرانية، ومازلنا ننتظر منهم اتخاذ تلك الإجراءات".ونفى ظريف أن تكون حزمة المخصصات الأوروبية لإيران التي تصل إلى 18 مليون يورو، لتعويض الخسائر الواقعة على طهران بسبب العقوبات الأمريكية، وقال: "تلك حزمة تساعد الجانبين على الاتصالات"، مضيفاً "ترتبط تلك الحزمة بتعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي".