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شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي وسط القطاع.. والشرطة تُحقق

مصرع مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي وسط القطاع.. والشرطة تُحقق
توضيحية
خاص دنيا الوطن
لقي شاب مصرعه، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال شجار عائلي، وقع صباح اليوم الأحد، في دير البلح وسط قطاع غزة.

بدوره، أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المواطن (ي ، س)، (26 عاماً)، لقي مصرعه في إطلاق نار في الرأس، خلال شجار عائلي وقع في دير البلح وسط القطاع.

وأشار البطنيجي إلى أن قوة من الشرطة، توجهت إلى المكان، ولكن منفذ إطلاق النار لم يكن موجوداً، فيما باشرت بإجراءات التحقيق.

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