(يسرائيل هيوم) عن مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتحويل الرواتب إلى موظفي السلطة بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن أحد المسؤولين الكبارالمقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صرح بأن إسرائيل ستوافق على التفاوض بشكل غير مباشر مع حماس على تحسين الوضع في غزة فقط، بعد أن يتحقق الهدوء التام في جنوب إسرائيل.وقالت الصحيفة، نقلاً عن المسؤول الإسرائيلي، "الذي لم تكشف عن هويته" قوله: إن "الجميع يعمل بطريقة منسقة، ويجري العمل لوقف إطلاق النار".وأضاف المسؤول: أن إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لزيادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بتمويل من قطر، وتحويل الرواتب من القطريين لموظفي السلطة في قطاع غزة، متابعًا: ومع ذلك، فإن كل هذه الامتيازات، وكذلك المحادثات حول خط الإمداد البحري بين قبرص وغزة، لا يمكن تنفيذها إلا بعد تطبيق وقف كامل لإطلاق النار في الجنوب، كما كان الوضع بعد عملية (الجرف الصامد).وقال المسؤول الإسرائيلي: "الهدف هو وقف كامل لإطلاق النار بما في ذلك على السياج"، مضيفاً أن "وقف إطلاق النار استمر ثلاث سنوات ونصف السنة".وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك اتجاه لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة، مع انخفاض عدد البالونات الحارقة وتقلص عدد المتظاهرين"، مشيرًا إلى أن المحادثات مع حماس، تتم عن طريق وسطاء.