الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، مخيم الامعري جنوب رام الله، وسلمت عائلة أسير اشعارا لهدم منزلها.





وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية اقتحمت المخيم وسلمت العائلة إخطارا بهدم منزلها، بذريعة تنفيذ إسلام أبو حميد عملية أدت إلى مقتل جندي قبل ثلاثة شهور.





وبحسب الإخطار، فقد هدد الاحتلال بهدم الطابقين الأول والرابع من البناية التي تسكنها عائلة أبو حميد في المخيم.





وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب اسلام، في السادس من حزيران المنصرم، بتهمة قتل جندي من جيش الاحتلال (من وحدة دفدوفان الخاصة) كان قد اصيب خلال عملية اعتقالات في مخيم الأمعري، أيار الماضي، وكان الجندي يتولى حراسة المبنى الذي نفذ فيه عملية الاعتقال حينها، فألقيت عليه قطعة "شايش"، أصابته إصابه مباشرة في رأسه، ومات بعد ساعات في مستشفى "هداسا عين كارم".





والشاب اسلام هو شقيق لـ6 اسرى وشهيد، وابن "خنساء فلسطين" ام ناصر ابو حميد.

رام الله - دنيا الوطن