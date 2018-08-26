دولي

نتنياهو: الأمريكان ليسوا عميانًا في صفقة القرن

نتنياهو: الأمريكان ليسوا عميانًا في صفقة القرن
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رداً على سؤال حول ما إذا كان يقبل بخطة ترامب: "إن هذا شأنه إذا كان يريد دفع الأمر، إنه يقول بين الحين والآخر، أشياء حول هذه المسألة ويمكن أن يتم ذلك، على الرغم من أنني لا أرى أي إلحاح في هذه المسألة".

ورداً على سؤال حول عدم اهتمام الفلسطينيين بالخطة، قال رئيس الوزراء: "الأمريكيون يفكرون في الأمر، إنهم ليسوا عميانًا، لكنني لا أعرف، عندما يقترحون الخطة سنرى".

 وسُئل نتنياهو عن التقارير التي تفيد بأنه من المتوقع نشر الخطة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فقال: إنه لا يعرف أي شيء عن الموضوع.

ويأتي تصريح نتنياهو على خلفية تصريح ترامب الأسبوع الماضي، بأن الفلسطينيين "سيحصلون على شيء جيد جدا" كتعويض عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لأنه "حان دورهم الآن للحصول على شيء".

وقال في اجتماع في غرب فيرجينيا: "أسقطنا موضوع القدس عن الطاولة، والآن سيتعين على إسرائيل أن تدفع ثمناً أعلى لأننا فعلنا ذلك".

ولم يوضح الرئيس ما هي الخطوات التي يعتزم القيام بها، لكنه أوضح أن إدارته لا تزال ملتزمة بتحقيق اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، إلا أن مسؤولين كبار في البيت الأبيض، قالوا مؤخراً: إن خطة سلام ترامب ستشمل إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكرر ترامب في الاجتماع: "إنهم يقولون إن هذا هو الاتفاق الأكثر تعقيداً لتحقيقه"، وفاخر بنقل السفارة، رغم أنه تلقى مكالمات هاتفية من زعماء العالم "الذي قالوا لي ألا أفعل ذلك؛ لكنني فعلت ذلك، خلافاً لكل الرؤساء السابقين، الذين وعدوا ولم ينفذوا".

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، الشهر الماضي: إن خطة سلام ترامب، ستكون "الأكثر تفصيلاً على الإطلاق، وستشمل مكونًا اقتصاديًا مهمًا".

وأضافوا أنه على الرغم من مقاطعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للخطة، إلا أنهم يعتقدون أن الفلسطينيين سيقرؤونها قبل نشرها، ونأمل أن يجدوا طريقة لتقديم "مقترحات ملموسة" حول كيفية المضي قدماً في عملية السلام.

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