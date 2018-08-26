الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد عدة بلدات في الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات فيها.فاقتحمت هذه القوات بلدة عزون قضاء قلقيلية، وفشلت بمحاولة مداهمة أحد المنازل فيها .وداهمت عددا من منازل المواطنين، خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل، كما اقتحمت بلدة عناتا في القدس المحتلة.كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، عددًا من الشبان خلال اقتحامها قرية العيساوية بالقدس عرف منهم :طارق فراس مصطفى وادم كايد محمود ومحمود كايد ابو الحمص ومحمود ابو سنينة.واستهدف الشبان سيارات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة إفرات" جنوب بيت لحم. فيما تم الطلب من مستوطني مستوطنة "بيت حورون" غرب رام الله الليلة الفائتة البقاء في منازلهم خوفاً من حدث أمني.