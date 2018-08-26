شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: إذا لم يتم إنجاز ترتيبات التهدئة سنَشُن حرباً على غزة

جيش الاحتلال: إذا لم يتم إنجاز ترتيبات التهدئة سنَشُن حرباً على غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي: "إذا لم يتم إنجاز الترتيبات المتعلقة بالتهدئة مع حركة حماس، فإن إسرائيل ستضطر لشن عملية عسكرية في قطاع غزة"، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.

بدوره، قال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي للإذاعة: "لا يوجد أي وزير في الكابينت يدعم عملية برية في القطاع، ولكن إذا لم يكن هناك مناص، فإننا سنتخذ قراراً بالتدخل البري".

يشار إلى أن جمهورية مصر العربية، ومعها الأمم المتحدة يبذلون جهوداً كبيرة؛ للتوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

فقد تواجدت وفود الفصائل الفلسطينيية وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي، لعدة أيام قبل عيد الأضحى في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة اتفاق القاهرة.

بدوره، قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس السبت: "جاهزون للتعامل مع كل المبادرات التي من شأنها رفع الحصار عن غزة، والبدء بمفاوضات تبادل الأسرى وفق ضوابط ومعايير معروفة".

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