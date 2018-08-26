الإحصاء يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال تموز

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.وجاءت الأسعار كالتالي:انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنيةسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.87 مقارنة بـ 105.93 خلال شهر حزيران 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.11%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقدراه 0.08% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.75 مقارنة بـ 105.83 خلال شهر حزيران 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.13%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظمسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.54 مقارنة بـ 105.61 خلال شهر حزيران 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2018 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرقسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تموز 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 110.92 مقارنة بـــ 111.11 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 1.24%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.38%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.47%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياهسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.10% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 114.42 مقارنة بـــ 114.31 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.21%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.34 مقارنة بـــــ 116.10 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.17%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 110.18 مقارنة بــــ 110.37 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاريسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.86 مقارنة بـــــ 109.77 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).