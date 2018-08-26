شؤون فلسطينية

الإحصاء يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال تموز

الإحصاء يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال تموز
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وجاءت الأسعار كالتالي: 

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.87 مقارنة بـ 105.93 خلال شهر حزيران 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.11%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقدراه 0.08% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.75 مقارنة بـ 105.83 خلال شهر حزيران 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.13%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.54 مقارنة بـ 105.61 خلال شهر حزيران 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تموز 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 110.92 مقارنة بـــ 111.11 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 1.24%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.38%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.47%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.10% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 114.42 مقارنة بـــ 114.31 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.21%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.34 مقارنة بـــــ 116.10 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.17%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 110.18 مقارنة بــــ 110.37 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر تموز/ يوليو 2018 مقارنة بشهر حزيران 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.86 مقارنة بـــــ 109.77 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

أخبار ذات صلة

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

عضو بالتنفيذية: أي تهدئة لا بد أن تكون بسياق الكل الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير

عضو بالتنفيذية: أي تهدئة لا بد أن تكون بسياق الكل الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير

مصرع مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي وسط القطاع.. والشرطة تُحقق

مصرع مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي وسط القطاع.. والشرطة تُحقق

(يسرائيل هيوم) عن مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتحويل الرواتب إلى موظفي السلطة بغزة

(يسرائيل هيوم) عن مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتحويل الرواتب إلى موظفي السلطة بغزة

الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

عضو بالتنفيذية: أي تهدئة لا بد أن تكون بسياق الكل الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير

عضو بالتنفيذية: أي تهدئة لا بد أن تكون بسياق الكل الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير

الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

الإحصاء يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال تموز

الإحصاء يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال تموز

فجراً.. مصرع مواطنة وإصابة أربعة بحادث سير شرق قلقيلية

فجراً.. مصرع مواطنة وإصابة أربعة بحادث سير شرق قلقيلية

منوعات

محادثة تكشف &#34;حلم&#34; رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

محادثة تكشف "حلم" رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

بعد أدائها &#34;الحج&#34; لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد أدائها "الحج" لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

عربي

السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا

السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا

العراق.. بوادر اتفاق بين الصدر والأكراد والسنة

العراق.. بوادر اتفاق بين الصدر والأكراد والسنة

شاب سعودي يحمل أسلحة خطيرة ويُهدد بقتل الشيعة و&#34;السيد&#34;

شاب سعودي يحمل أسلحة خطيرة ويُهدد بقتل الشيعة و"السيد"

عشرات الجرحى في زلزال قوي هز العراق وإيران

عشرات الجرحى في زلزال قوي هز العراق وإيران