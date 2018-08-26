شاب سعودي يحمل أسلحة خطيرة ويُهدد بقتل الشيعة و"السيد"

رام الله - دنيا الوطنوجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بالقبض على شاب هدد بقتل مواطنين في إحدى مناطق المملكة، بحسب ما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية يوم السبت.كما طلب النائب العام السعودي التأكد من صحة مقطع الفيديو الذي نسب إلى الشاب، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، بحسب ما نقلته الصحيفة.وجاء ذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شابا يحمل سلاحا ويهدد سكان منطقة نجران الذين يتبعون المذهب الشيعي بالقتل.وكان الشاب قد أثار الجدل بعد أن ظهر في شريط فيديو يحمل سلاحين رشاشين، ويتجه نحو سيارة متوقفة يقودها آخر يقوم بالتصوير، حيث قال إنه ذاهب إلى نجران لقتل الشيعة، وقتل شخص آخر سماه بـ"السيد".ولا يمكن الجزم بكون الشابين جادين في تهديدهما، وهو ما تبناه كثير ممن شاهد وتداول مقطع الفيديو، الذي انهالت تحته تعليقات غاضبة تطالب بمحاسبتهما.وترصد السلطات السعودية كل ما يتم تداوله من إساءات ومخالفات للقوانين في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم متابعتها وملاحقة المسؤولين عنها بشكل فوري، علما أن القوانين المحلية تجرم أي تمييز على أساس المذهب.