شؤون فلسطينية

فجراً.. مصرع مواطنة وإصابة أربعة بحادث سير شرق قلقيلية

فجراً.. مصرع مواطنة وإصابة أربعة بحادث سير شرق قلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن المواطنة زهرية أحمد محمود أبو سعود (64 عاماً) من سكان قلقيلية، لقيت مصرعها فجر اليوم الأحد، فيما أصيب أربعة مواطنين آخرين بحادث سير بين مركبتين، وقع على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وقال العقيد ارزيقات: "إن الحادث وقع بين مركبة تحمل لوحة فلسطينية، واخرى تحمل لوحة صفراء، نتج عنه عدد من الإصابات وصل لمشفى قلقيلية 4 منها، ووصفت إصاباتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة".

وأضاف العقيد ارزيقات: "إن خبراء الحوادث، باشروا بإجراءات التحقيق، وتم إبلاغ النيابة العامة".

أخبار ذات صلة

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

عضو بالتنفيذية: أي تهدئة لا بد أن تكون بسياق الكل الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير

عضو بالتنفيذية: أي تهدئة لا بد أن تكون بسياق الكل الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير

مصرع مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي وسط القطاع.. والشرطة تُحقق

مصرع مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي وسط القطاع.. والشرطة تُحقق

(يسرائيل هيوم) عن مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتحويل الرواتب إلى موظفي السلطة بغزة

(يسرائيل هيوم) عن مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتحويل الرواتب إلى موظفي السلطة بغزة

الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

محامي ترامب السابق يعترف بتلقي عمولات من شركة قطرية

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

450 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

الكسواني: سلطات الاحتلال تُريد أن تجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً بالقدس

عضو بالتنفيذية: أي تهدئة لا بد أن تكون بسياق الكل الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير

عضو بالتنفيذية: أي تهدئة لا بد أن تكون بسياق الكل الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير

الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

الاحتلال يداهم بلدات في الضفة

الإحصاء يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال تموز

الإحصاء يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال تموز

فجراً.. مصرع مواطنة وإصابة أربعة بحادث سير شرق قلقيلية

فجراً.. مصرع مواطنة وإصابة أربعة بحادث سير شرق قلقيلية

منوعات

محادثة تكشف &#34;حلم&#34; رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

محادثة تكشف "حلم" رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

بعد أدائها &#34;الحج&#34; لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد أدائها "الحج" لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

عربي

السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا

السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا

العراق.. بوادر اتفاق بين الصدر والأكراد والسنة

العراق.. بوادر اتفاق بين الصدر والأكراد والسنة

شاب سعودي يحمل أسلحة خطيرة ويُهدد بقتل الشيعة و&#34;السيد&#34;

شاب سعودي يحمل أسلحة خطيرة ويُهدد بقتل الشيعة و"السيد"

عشرات الجرحى في زلزال قوي هز العراق وإيران

عشرات الجرحى في زلزال قوي هز العراق وإيران