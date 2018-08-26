فجراً.. مصرع مواطنة وإصابة أربعة بحادث سير شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن المواطنة زهرية أحمد محمود أبو سعود (64 عاماً) من سكان قلقيلية، لقيت مصرعها فجر اليوم الأحد، فيما أصيب أربعة مواطنين آخرين بحادث سير بين مركبتين، وقع على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.وقال العقيد ارزيقات: "إن الحادث وقع بين مركبة تحمل لوحة فلسطينية، واخرى تحمل لوحة صفراء، نتج عنه عدد من الإصابات وصل لمشفى قلقيلية 4 منها، ووصفت إصاباتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة".وأضاف العقيد ارزيقات: "إن خبراء الحوادث، باشروا بإجراءات التحقيق، وتم إبلاغ النيابة العامة".