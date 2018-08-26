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عشرات الجرحى في زلزال قوي هز العراق وإيران

عشرات الجرحى في زلزال قوي هز العراق وإيران
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد: "إن زلزالاً قوياً هز العاصمة العراقية بغداد، ومنطقة الحدود مع إيران أيضاً، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة شخص، ووقوع عشرات الجرحى".

وحسب وسائل إعلام عراقية، هز الزلزال العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، من بينها أربيل والسليمانية وديالى ودهوك، وفقاً لما أورده موقع (سكاي نيوز).

وذكرت وكالة أنباء (تسنيم) أن مدينة كرمنشاه في إيران والقريبة من الحدود العراقية، تعرضت لزلزال قوته 5.9 درجة، بالإضافة إلى هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا قوته 6.1 درجة، وقع على بعد نحو 88 كيلومتراً غرب- شمال غربي كرمنشاه، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وكان زلزال قوته 7.3 درجة، قد هز قرى وبلدات في إقليم كرمنشاه، بالإضافة إلى الحدود الجبلية مع العراق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى، وكان أقوى زلزال شهدته إيران منذ أكثر من عشر سنوات.

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