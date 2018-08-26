الاحتلال يمنع أحد موظفي أوقاف الأقصى من دخوله لمدة 15 يوماً

منعت سلطات الاحتلال، ليلة أمس، الشاب المقدسي محمد الحموري من دخول المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً.



وكانت سلطات الاحتلال، أخلت مساء أمس السبت، سبيل أربعة من موظفي لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لخمسة عشر يوما.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الموظفين الأربعة: عيسى الدباغ، وباسم الزغير، وجمعة مناصرة، وحمد علقم، أثناء عملهم في سبيل قاسم باشا داخل المسجد الأقصى المبارك، وحوّلتهم الى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.







رام الله - دنيا الوطن