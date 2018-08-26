قوات الاحتلال تستهدف رعاة الاغنام ومواطنين جنوب وشرق غزة وتعتقل صياديْن

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، النار صوب مزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين قبالة موقع صوفا شمال شرق رفح جنوب قطاع غزة.أفادت وكالات محلية أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع اصابات بين المزارعين الفلسطينيين.إلى ذلك، اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بعد اقترابهم من السياج الفاصل في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.في غضون ذلك، اعتقلت الزوارق الحربية الاسرائيلية صباح اليوم، الصياديْن حسن محمود السلطان، وفادي عدنان السلطان، في بحر شمال قطاع غزة.