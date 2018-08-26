الاعلام الاسرائيلي: اشتباه بتسلل فلسطينييْن لمستوطنة برام الله





وعلى أثر ذلك، أصدر الجيش تعليماته لسكان المستوطنة بإغلاق أبواب ونوافذ منازلهم وإطفاء إنارة المنازل.





وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم استدعاء قوات الجيش الإسرائيلي للمكان؛ لإجراء عمليات تمشيط، بحثا عن الفلسطينييْن.

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن هناك اشتباه بتسلل فلسطينييْن فجر اليوم الأحد، الى مستوطنة (بيت حورون) غرب مدينة رام الله، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك لايف).