شؤون فلسطينية

الاعلام الاسرائيلي: اشتباه بتسلل فلسطينييْن لمستوطنة برام الله

الاعلام الاسرائيلي: اشتباه بتسلل فلسطينييْن لمستوطنة برام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن هناك اشتباه بتسلل فلسطينييْن فجر اليوم الأحد، الى مستوطنة (بيت حورون) غرب مدينة رام الله، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك لايف).

وعلى أثر ذلك، أصدر الجيش تعليماته لسكان المستوطنة بإغلاق أبواب ونوافذ منازلهم وإطفاء إنارة المنازل.

وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم استدعاء قوات الجيش الإسرائيلي للمكان؛ لإجراء عمليات تمشيط، بحثا عن الفلسطينييْن.

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