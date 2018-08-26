قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة وتصادر أسلحة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 11 فلسطينا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.وادعى المتحدث أن قوات الجيش الاسرائيلي، صادر ست قطع سلاح بينها قطعة واحدة من نوع (M16).إلى مدينة البيرة، فقد أكد المتحدث أنه تم إلقاء قنبلة أنبوبية على موقع للجيش الاسرائيلي، دون ان يسفر عن وقوع إصابات.ويواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمناطق الضفة الغربية بشكل يومي، وينفذ حملات اعتقالات بحق المواطنين ومداهمات لمنازلهم، بالاضافة الى عمليات مصادرة الاسلحة والاموال بزعم انها مخصصة لتنفيذ عمليات.