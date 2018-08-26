الأحد: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً





المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-19 28-19 29-19 بيت لحم 28-19 28-19 29-19 رام الله والبيرة 26-18 26-18 27-18 طولكرم 31-24 31-24 31-24 نابلس 29-20 29-20 30-20 قلقيلية 31-24 31-24 31-24 جنين 32-23 32-23 33-23 سلفيت 28-19 28-19 29-19 طوباس 32-23 32-23 33-23 روابي 29-19 29-19 30-19 الخليل 27-18 27-18 28-18 غزه 30-25 30-25 30-25 أريحا 38-26 38-26 39-26 خانيونس 30-25 30-25 30-25 الأغوار الشمالية 36-24 36-24 37-24 رفح 31-24 31-24 31-24 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة في معظم المناطق، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 2018/08/27: يكون الجوغائماً جزئياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/08/28: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الاربعاء 2018/08/29: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.