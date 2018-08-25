فيديو: لحظة العثور على الطفلين الذين رماهُما والدُهما في النيل والسبب لا يُصدّق

لا زالت جريمة “طفلي الدقهلية”، المتهم فيها أب بإلقاء طفليه في نيل دمياط، حديث الشارع المصريّ، والجديد هذه المرّة، هو انتشار فيديو، يوثّق لحظة اكتشاف جثتي الطفلين “محمد (4سنوات) وريان (3سنوات)”.





وكشفت النيابة العامة في مصر، أن الأب “محمود نظمي السيد” هو من قتل طفليه ريان ومحمد رميًا في ترعة بمحافظة دمياط بسبب ضياع تركته التي ورثها عن والده والمقدرة بحوالي 1.5 مليون جنيه على علاقاته النسائية المتعددة، وتعاطيه مخدر الأستروكس بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على اتزانه العقلي وتفكيره، ودفعه لهذه الجريمة دون أن يعلم.









حيث عثر مساء اليوم على جثتي "طفلي الدقهلية" الذين رماهما والدهما في النيل جريمة “طفلي الدقهلية”، المتهم فيها أب بإلقاء طفليه في نيل دمياط، حديث الشارع المصريّ، والجديد هذه المرّة، هو انتشار فيديو، يوثّق لحظة اكتشاف جثتي الطفلين “محمد (4سنوات) وريان (3سنوات)” وفق ما أورده موقع "وطن يغرد خارج السرب".