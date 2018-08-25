دولي

غانا: كوفي عنان سيوارى الثرى في 13 سبتمبر

غانا: كوفي عنان سيوارى الثرى في 13 سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو امس الجمعة، إن الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحاصل على جائزة نوبل للسلام كوفي عنان سيدفن في بلده غانا في 13 سبتمبر أيلول.

وأضاف الرئيس لوفد من أسرة عنان إنه سيحظى بمراسم دفن رسمية ”تليق بوضعه كرمز عالمي ودبلوماسي ورجل دولة“.

وتوفي عنان في مستشفى بسويسرا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت عن 80 عاما. وقالت مؤسسته ومقربون منه إن زوجته الثانية ناني وأبناءه أما وكوجو ونينا كانوا إلى جواره في أيامه الأخيرة.

وتولى عنان منصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك لفترتين منذ عام 1997 حتى عام 2006 ثم تقاعد وأقام في قرية سويسرية في الريف القريب من مدينة جنيف. وتروج مؤسسته التي تأسست قبل عشر سنوات للحكم الرشيد في قارة أفريقيا.

وحصل عنان والأمم المتحدة معا على جائزة نوبل للسلام في 2001 بسبب جهوده لإصلاح المنظمة الدولية وإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.

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