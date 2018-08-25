تعرف على تفاصيل وأسباب انتحار حاج عراقي في الحرم المكي

أوضح المتحدث باسم بعثة الحج العراقية، حسن فهد الكناني، أن الحاج العراقي حسين حميد الحيدري الذي انتحر في الحرم المكي، كان يعاني من أزمة نفسية بسبب وفاة ابنه قبل أشهر.





وقال الكناني في بيان: "وفقا لحجاج عراقيين في نفس الفندق الذي سكن به الحاج المنتحر، كان يعاني من اضطرابات عصبية نتيجة وفاة أحد أبنائه قبل عدة أشهر".





وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة مدير بعثة الحج العراقية حسين الموسوي، ورئيس البعثة الطبية لوزارة الصحة العراقية رمزي رسول، ورئيس لجنة المتابعة الصحية في البعثة عبد السلام أحمد، للتحقيق في انتحار الحاج العراقي.





ويبلغ الحيدري من العمر 43 عاما، وذهب لتأدية مناسك الحج برفقة والدته.





وكشفت رئاسة الحرمين أن الحاج تسلق السياج المحيط بسطح الحرم وقفز إلى صحن الطواف ولقي مصرعه.





ولا تعد هذه حادثة الانتحار الأولى، حيث انتحر شخص في يونيو/ حزيران الماضي بإلقاء نفسه من الدور العلوي لصحن المطاف.

رام الله - دنيا الوطن