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وفاة شخص ثان جراء الكوليرا في الجزائر واتساع نطاق المرض

وفاة شخص ثان جراء الكوليرا في الجزائر واتساع نطاق المرض
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة اليوم السبت تسجيل حالة وفاة ثانية وإصابة 46 شخصاً بالكوليرا منذ مطلع آب (أغسطس) الجاري، مؤكدة ان هذا المرض امتدّ إلى منطقة إضافية.

واشارت الوزارة في بيان إلى أنه حسب التحاليل الأخيرة "تم تأكيد 46 حالة كوليرا ضمن 139 حالة تم استقبالها في المستشفيات منذ 7 آب (أغسطس) 2018". ولم يتمّ تسجيل أي حالة كوليرا في الجزائر منذ 1996 في حين يعود آخر وباء إلى عام 1986.

وسجلت الحصيلة السابقة لموجة الكوليرا الحالية التي أفيدت بها وكالة (فرانس برس) أمس الجمعة، 41 حالة كوليرا، بينها وفاة واحدة من أصل 88 حالة غير مؤكدة موزعة بين العاصمة وثلاث ولايات محاذية.

وأعلنت الوزارة اليوم السبت وفاة مريض ثان بسبب الكوليرا في ولاية بليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة)، حيث تم تأكيد 25 حالة.

وحسب الوزارة، تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة في ولاية المدية وحالة واحدة مشكوك فيها في عين الدفلى. وتقع هاتان المنطقتان على التوالي على بعد ثمانين ومئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة وهما متاخمتان لولايتي بليدة وتيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، حيث تم تسجيل غالبية الاصابات.

وتم رصد ثلاث حالات أيضاً في ولاية البويرة على بعد مئة كلم جنوب شرق العاصمة.

وحسب الوزارة، فإن "التحقيقات والتحريات الوبائية التي تقوم بها مصالح الصحة (...) تؤكد وجود جرثومة الكوليرا" في نبع مياه بولاية تيبازة، حيث تم تأكيد 12 حالة.

وأضافت الوزارة أنه "تم إثبات تلوث" النبع و"مُنع استهلاك" مياهه.

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