غالبية الإسرائيليين غير راضين عن تعامل حكومتهم مع الأزمة بغزة

أظهر استطلاع نشرت القناة 12 الاسرائيلية نتائجه مساء يوم السبت، أن 74% من الجمهور الإسرائيلي، غير راضيين عن تعامل حكومة الاحتلال مع الأزمة في قطاع غزة.





وحول نسبة رضا الجمهور الإسرائيلي على وزراء حكومة الاحتلال، فقد بين الاستطلاع أنهم راضون عن أداء وزيرة القضاء أيليت شاكيد بنسبة 57%، ووزير التعليم نفتالي بينت بنسبة 57%، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنسبة 51%، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس 50%، ووزير الأمن الداخلي 47%، ووزير المالية موشيه كحلون 41%، ووزيرة الرياضة 40%، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان بنسبة 37%.

رام الله - دنيا الوطن