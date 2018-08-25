دولي

"الباب فرانسيس" يبدي "خجله" لارتكاب كهنة في إيرلندا انتهاكات جنسية بحق آلاف الأطفال

"الباب فرانسيس" يبدي "خجله" لارتكاب كهنة في إيرلندا انتهاكات جنسية بحق آلاف الأطفال
رام الله - دنيا الوطن
 قال الحبر الأعظم البابا فرنسيس السبت في العاصمة الإيرلندية دبلن التي يزورها لاختتام "اللقاء العالمي للعائلة" إنه يشعر بالخجل والألم حيال فشل السلطات الكنسية في مواجهة الجرائم البشعة (اعتداءات جنسية) للإكليروس في إيرلندا بطريقة ملائمة. وتُوجه إلى مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية الإيرلندية تهمة التستر على مئات الكهنة المشتبه بارتكابهم جرائم جنسية بحق آلاف الأطفال طوال عقود بحسب موقع "فرانس 24".

أعرب البابا فرنسيس اليوم السبت في دبلن عن "خجلهوألمه"حيال "فشل السلطات الكنسية" في مواجهة "الجرائم البشعة" للإكليروس في إيرلندا بطريقة ملائمة.

وقال البابا أمام السلطات السياسية والمدنية الإيرلندية عقب وصوله البلاد، إن "فشل السلطات الكنسية من أساقفة ومسؤولين دينيين وكهنة وسواهم، في مواجهة هذه الجرائم البشعة بطريقة ملائمة قد أثار بالضبط الغضب وما زال سببا للألم والخجل للجماعة الكاثوليكية. أنا شخصيا أشارك في هذه المشاعر".

وتُوجه إلى مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية الإيرلندية تهمة التستر على مئات الكهنة المشتبه بارتكابهم جرائم جنسية بحق آلاف الأطفال طوال عقود.

وقال الحبر الأعظم أيضا "لا أستطيع إلا أن أعترف بالفضيحة المدوية الناجمة في إيرلندا عن التجاوزات على القاصرين التي ارتكبها أعضاء في الكنيسة مكلفون بحمايتهم وتثقيفهم". ووجه كلمته إلى "النساء اللواتي واجهن في السابق أوضاعا بالغة الصعوبة".

للمزيد- الكنيسة والبيدوفيليا: عندما يكون المتحرش رجل دين

وكشف عدد من الأساقفة عن حجم ممارسات التبني غير الشرعي لأطفال مولودين من نساء غير متزوجات، والتي قامت بها الدولة الإيرلندية بالتواطؤ مع الكنيسة الكاثوليكية.

وقد أشار البابا الأرجنتيني إلى سلفه بنديكتوس السادس عشر الذي كتب في 2010 رسالة إلى جميع الكاثوليك الإيرلنديين، أعترف فيها بمسؤولية الكنيسة على صعيد التجاوزات المرتكبة في إيرلندا.

وبالنسبة للبابا فإن "تدخله (بنديكتوس)الصريح والحازم ما زال يستخدم لتشجيع جهود السلطات الكنسية على معالجة الأخطاء السابقة واعتماد قوانين صارمة تهدف إلى التأكد من أن ذلك لن يحصل مجددا".

كما شدد الحبر الأعظم على أن "الكنيسة في إيرلندا قد اضطلعت في الماضي والحاضر بدور لا يمكن تجاهله ويقضي بتعزيز مصلحة الأطفال". وتابع "آمل في أن تستخدم خطورة فضائح التجاوزات التي كشفت عن فشل كثيرين، للتشديد على أهمية حماية القاصرين والراشدين الضعفاء من المجتمع بأكمله".

وشجع البابا فرنسيس الذي يزور إيرلندا بعد 39 عاما من زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى مجتمع إيرلندي كان يخوص غمار العلمنة، الناس أيضا على التمسك بإيمانهم. وقال "أصلي حتى لا تنسى إيرلندا التي تستمع إلى تعدد الأصوات في النقاش السياسي الاجتماعي المعاصر، الصدى النابض للرسالة المسيحية، التي دعمتها في السابق ويمكن أن تستمر في دعمها في المستقبل".

وذكر البابا الذي جاء أولا إلى دبلن لاختتام "اللقاء العالمي للعائلة" الذي يعقد كل ثلاث سنوات، بأن "العائلة هي أساس المجتمع"الذي يتعين "دعمه وحمايته بكل الوسائل". داعيا أيضا إلى "عائلة حقيقية للشعوب "أساءت إليها "الشرور المستمرة للكراهية العرقية والإثنية".

 

أخبار ذات صلة

أردوغان يدعو الأتراك إلى الوحدة لمواجهة الهجمات على اقتصاد البلاد المضطرب

أردوغان يدعو الأتراك إلى الوحدة لمواجهة الهجمات على اقتصاد البلاد المضطرب

اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني امام منزله

اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني امام منزله

مصرع 10 إيرانيين بانهيار مبانٍ إثر انفجار بمدينة مشهد

مصرع 10 إيرانيين بانهيار مبانٍ إثر انفجار بمدينة مشهد

مصرع 18 شخصاً في حريق بفندق في الصين

مصرع 18 شخصاً في حريق بفندق في الصين

وثائق مُسربه تُفجر فضيحة &#34;مزلزلة&#34;.. ترامب يُخفي &#34;طفلاً&#34; من علاقة غير شرعية مع خادمته

وثائق مُسربه تُفجر فضيحة "مزلزلة".. ترامب يُخفي "طفلاً" من علاقة غير شرعية مع خادمته

ترامب يُلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

ترامب يُلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

في الذكرى الأولى لهجمات الجيش البورمي.. الروهينجا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم

في الذكرى الأولى لهجمات الجيش البورمي.. الروهينجا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم

هل دخل أيامه الأخيرة؟ جون ماكين يوقف علاجه للسرطان بشكل مفاجئ

هل دخل أيامه الأخيرة؟ جون ماكين يوقف علاجه للسرطان بشكل مفاجئ

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

يعالون: لا يجب توقيع اتفاق تهدئة دائم مع حماس في غزة

يعالون: لا يجب توقيع اتفاق تهدئة دائم مع حماس في غزة

حواتمة ودُغمش يبحثان مستجدات حوارات الفصائل حول التهدئة

حواتمة ودُغمش يبحثان مستجدات حوارات الفصائل حول التهدئة

وفاة طفل إثر حادث دهس وسط قطاع غزة

وفاة طفل إثر حادث دهس وسط قطاع غزة

الأوقاف تُوزّع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الأوقاف تُوزّع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مُسيس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مُسيس

الاحتلال يُفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

الاحتلال يُفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

منوعات

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

بعد أدائها &#34;الحج&#34; لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد أدائها "الحج" لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

فيديو: وفاء الكيلاني &#34;تجهض طفلها&#34; وزوجها تيم حسن مشغول بـ&#34;نادين نجيم&#34;

فيديو: وفاء الكيلاني "تجهض طفلها" وزوجها تيم حسن مشغول بـ"نادين نجيم"

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي &#34;عارية الصدر&#34;

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي "عارية الصدر"

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

عربي

السعودية ستقترض 11 مليار دولار بعد إرجاء طرح &#34;أرامكو&#34;

السعودية ستقترض 11 مليار دولار بعد إرجاء طرح "أرامكو"

وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان سبل دعم وكالة &#34;أونروا&#34;

وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان سبل دعم وكالة "أونروا"

صور: محاولة تهريب &#34;كوكايين&#34; بملايين الدولارت إلى لبنان

صور: محاولة تهريب "كوكايين" بملايين الدولارت إلى لبنان

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 45 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 45 حالة