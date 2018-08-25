دولي

أردوغان يدعو الأتراك إلى الوحدة لمواجهة الهجمات على اقتصاد البلاد المضطرب

أردوغان يدعو الأتراك إلى الوحدة لمواجهة الهجمات على اقتصاد البلاد المضطرب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه يتعين على الأتراك أن يتحدوا لمواجهة الهجمات على اقتصاد البلاد المضطرب، وذلك في أول تعليق له على أزمة الليرة المستمرة منذ أيام.

وأضاف أردوغان: "بينما نقاوم الهجمات ضد الاقتصاد التركي اليوم، فإن أكبر ضماناتنا هي التزام وتصميم كل فرد في أمتنا بحماية استقلاله وأمته والمستقبل".

وأصدر الرئيس التركي بيانين منفصلين على موقعه الإلكتروني للاحتفال بالذكرى السنوية لمعركة (ملاذكرد) عام 1071بين الإمبراطورية البيزنطية والسلاجقة الأتراك ويوم النصر.

وشدد أردوغان على الحاجة إلى "الوحدة والتضامن ضد الهجمات على استقلالنا الاقتصادي والسياسي، مشيرًا أيضًا إلى "بطولة" الشعب التركي في وجه محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) 2016.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا لن تستسلم للتهديدات، في إشارة إلى الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وتخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من قبل وكالتين رئيسيتين للتصنيف.

وفقدت الليرة التركية ما يصل إلى 40% من قيمتها منذ بداية العام، حيث تدهورت علاقات أنقرة مع واشنطن وسط مجموعة من القضايا، مثل احتجاز تركيا لمواطنين أميركيين، بما في ذلك القس أندرو برونسون.

كما تبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية على كل منهما الأخرى. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين، في حين قالت أنقرة إنها ستمنع وصول اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين إلى الأصول الخاصة بهما في تركيا ردا على ذلك.

ومن المقرر أن يزور أردوغان مسرح معركة (ملاذكرد) في منطقة موش جنوب شرقي البلاد.

أخبار ذات صلة

&#34;الباب فرانسيس&#34; يبدي &#34;خجله&#34; لارتكاب كهنة في إيرلندا انتهاكات جنسية بحق آلاف الأطفال

"الباب فرانسيس" يبدي "خجله" لارتكاب كهنة في إيرلندا انتهاكات جنسية بحق آلاف الأطفال

اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني امام منزله

اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني امام منزله

مصرع 10 إيرانيين بانهيار مبانٍ إثر انفجار بمدينة مشهد

مصرع 10 إيرانيين بانهيار مبانٍ إثر انفجار بمدينة مشهد

مصرع 18 شخصاً في حريق بفندق في الصين

مصرع 18 شخصاً في حريق بفندق في الصين

وثائق مُسربه تُفجر فضيحة &#34;مزلزلة&#34;.. ترامب يُخفي &#34;طفلاً&#34; من علاقة غير شرعية مع خادمته

وثائق مُسربه تُفجر فضيحة "مزلزلة".. ترامب يُخفي "طفلاً" من علاقة غير شرعية مع خادمته

ترامب يُلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

ترامب يُلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

في الذكرى الأولى لهجمات الجيش البورمي.. الروهينجا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم

في الذكرى الأولى لهجمات الجيش البورمي.. الروهينجا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم

هل دخل أيامه الأخيرة؟ جون ماكين يوقف علاجه للسرطان بشكل مفاجئ

هل دخل أيامه الأخيرة؟ جون ماكين يوقف علاجه للسرطان بشكل مفاجئ

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

يعالون: لا يجب توقيع اتفاق تهدئة دائم مع حماس في غزة

يعالون: لا يجب توقيع اتفاق تهدئة دائم مع حماس في غزة

حواتمة ودُغمش يبحثان مستجدات حوارات الفصائل حول التهدئة

حواتمة ودُغمش يبحثان مستجدات حوارات الفصائل حول التهدئة

وفاة طفل إثر حادث دهس وسط قطاع غزة

وفاة طفل إثر حادث دهس وسط قطاع غزة

الأوقاف تُوزّع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الأوقاف تُوزّع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مُسيس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مُسيس

الاحتلال يُفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

الاحتلال يُفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

منوعات

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

بعد أدائها &#34;الحج&#34; لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد أدائها "الحج" لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

فيديو: وفاء الكيلاني &#34;تجهض طفلها&#34; وزوجها تيم حسن مشغول بـ&#34;نادين نجيم&#34;

فيديو: وفاء الكيلاني "تجهض طفلها" وزوجها تيم حسن مشغول بـ"نادين نجيم"

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي &#34;عارية الصدر&#34;

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي "عارية الصدر"

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

عربي

السعودية ستقترض 11 مليار دولار بعد إرجاء طرح &#34;أرامكو&#34;

السعودية ستقترض 11 مليار دولار بعد إرجاء طرح "أرامكو"

وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان سبل دعم وكالة &#34;أونروا&#34;

وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان سبل دعم وكالة "أونروا"

صور: محاولة تهريب &#34;كوكايين&#34; بملايين الدولارت إلى لبنان

صور: محاولة تهريب "كوكايين" بملايين الدولارت إلى لبنان

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 45 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 45 حالة