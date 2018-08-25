شؤون فلسطينية

الحكومة: أمريكا لم تَفِ بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام

الحكومة: أمريكا لم تَفِ بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن الإدارة الأميركية برئاسة ترامب، لم تَفِ بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأميركي عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديداً.

وأضاف المحمود في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أن الإعلان الأميركي يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط المرفوضة التي يتبعها الرئيس ترامب تجاه القيادة الفلسطينية؛ لإجبارها على القبول بما يُسمى (صفقة العصر).

وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته، لن يرضخوا لأي ابتزاز، ولن يقايضوا ثوابتهم الوطنية بأي شيء، فالثوابت الوطنية تنتمي إلى المقدس لدى كل فلسطيني، وبالتالي لن تُقايَضَ  بالمُدنس.

وأكد المحمود، أن سياسة واشنطن الحالية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وتقضي على اَي بارقة محتملة لإرساء أسس السلام.

وطالب المتحدث الرسمي، كافة الدول التي تعهدت باحتضان عملية السلام، أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الخطيرة التي تنشأ في بلادنا والمنطقة، إثر السياسات التي تدفع بمزيد من التوتر والقلق.

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