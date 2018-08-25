يعالون: لا يجب توقيع اتفاق تهدئة دائم مع حماس في غزة

اعتبر موشيه يعالون، وزير الأمن الإسرائيلي السابق اليوم السبت، أنه "لا يجب توقيع اتفاق تهدئة دائم مع حماس" في قطاع غزة.





وقال يعالون في تغريده على حسابه الرسمي في (تويتر) إنه "لا يجب أن يكون هناك اتفاق دائم مع حركة حماس في قطاع غزة، وأن يستند لطرف ثالث".





وأضاف : "لا يجب الحديث مع حركة (إرهابية)"، وفق وصفه، مستدركًا: "لكن يستند الحديث معها على طرف ثالث، وأن تدفع حماس الثمن أو المقابل، ولا نستسلم لحماس، ونجبرها على أن توقف الاستفزازات الواحدة تلو الأخرى".





في السياق نفسه، قال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت: إن اتفاق التهدئة مع حركة (حماس) يعني الاستسلام والخضوع لمطالبها، مشيراً إلى أن الحركة تُملي شروطها على إسرائيل.





وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم السبت، أن بينيت، هاجم، وبقوة، وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، على خلفية الانتهاء من توقيع اتفاق التهدئة مع (حماس).

رام الله - دنيا الوطن