الإعلام الإسرائيلي: أمريكا ستُعلن إلغاء حق العودة للفلسطينيين الأيام المقبلة

وكان بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الغوث الدولية (أونروا) أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أن خفض ميزانية الوكالة، لا يعني إسدال الستار على قضية اللاجئين الفلسطينيين.





وخلال مقابلة مع وكالة (أسوشيتد برس)، قال كرينبول: إنه لا يمكن تبديد أحلام 5 ملايين إنسان بهذه البساطة، "في إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتلقون خدمات من الوكالة"، مشيرًا إلى أن قرار الولايات المتحدة الصادر في وقت سابق من العام الجاري، بخفض ميزانية (أونروا)، جاء لمعاقبة الفلسطينيين بسبب انتقادهم لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل".



