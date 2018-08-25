الإعلام الإسرائيلي: أمريكا ستُعلن إلغاء حق العودة للفلسطينيين الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (ريشت 13) الإسرائيلي مساء اليوم السبت، أنه من المتوقع، أن تُعلن الإدارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، عن سياسة جديدة، تلغي فيها حق العودة للفلسطينيين بشكل فعلي.
وأشار الموقع ذاته، إلى أنه من المتوقع أيضاً، أن تتضمن الخطة والسياسة الجديدة، عدداً من التدابير التي تستهدف في المقام الأول وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث سيتم وقف الميزانية الأمركية لها في الضفة الغربية، وسيطلب من إسرائيل وقف تفويض عملها؛ لضمان عدم استقبال دعم خارجي لها.
وأوضح، أنه سيتم نشر تقرير حول عدد اللاجئين الفلسطينيين، حيث زعمت الولايات المتحدث الأمريكية، أن عددهم يبلغ فقط نصف مليون لاجئ، بدلاً من خمسة ملايين، واعتبار أن صفة لاجئ لا تنتقل بالوراثة.
وأشار الموقع ذاته، إلى أنه من المتوقع أيضاً، أن تتضمن الخطة والسياسة الجديدة، عدداً من التدابير التي تستهدف في المقام الأول وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث سيتم وقف الميزانية الأمركية لها في الضفة الغربية، وسيطلب من إسرائيل وقف تفويض عملها؛ لضمان عدم استقبال دعم خارجي لها.
وأوضح، أنه سيتم نشر تقرير حول عدد اللاجئين الفلسطينيين، حيث زعمت الولايات المتحدث الأمريكية، أن عددهم يبلغ فقط نصف مليون لاجئ، بدلاً من خمسة ملايين، واعتبار أن صفة لاجئ لا تنتقل بالوراثة.
وكان بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الغوث الدولية (أونروا) أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أن خفض ميزانية الوكالة، لا يعني إسدال الستار على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وخلال مقابلة مع وكالة (أسوشيتد برس)، قال كرينبول: إنه لا يمكن تبديد أحلام 5 ملايين إنسان بهذه البساطة، "في إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتلقون خدمات من الوكالة"، مشيرًا إلى أن قرار الولايات المتحدة الصادر في وقت سابق من العام الجاري، بخفض ميزانية (أونروا)، جاء لمعاقبة الفلسطينيين بسبب انتقادهم لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وكانت إدارة ترامب، قد قررت أمس الجمعة، تقليص أكثر من 200 مليون دولار، كانت مخصصة لقطاع غزة والضفة الغربية.
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