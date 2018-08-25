اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني امام منزله

أوقف المعارض الروسي اليكسي نافالني اليوم السبت امام منزله لأسباب غير معروفة، كما قالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش على (تويتر).





وكتبت المتحدثة بعد الظهر على حسابها "أوقف نافالني قبل ساعتين امام منزله. هو في الوقت الراهن في مركز شرطة دانيلوفسكي (في موسكو). لم يقولوا لماذا أوقف. اخذوا هاتفه".





واضافت المتحدثة في مقابلة لاذاعة (صدى موسكو) "سمحوا له بأن يجري اتصالا، اتصل بي وأبلغني بما حصل. بعد هذا الاتصال أخذوا منه هاتفه". واوضحت ان محاميه سيساعدونه.





واكدت يارميش ان هذا التوقيف "متصل على الأرجح" بعزم نافالني على تنظيم تظاهرات في 9 ايلول (سبتمبر) المقبل احتجاجا على المشروع غير الشعبي لاصلاح نظام التقاعد.





وقبل ساعات من توقيفه، اعلن نافالني عبر حسابه على (تويتر)، انه سيعلن "أمورا مهمة" في برنامجه الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والمقرر في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، وبعد نحو ساعة حصل الاعتقال.





ووجه المعارض انتقادا حادا الى مشروع رفع سن التقاعد.





وتم التعبير ايضا عن معارضة لهذا المشروع الذي يدعمه الرئيس فلاديمير بوتين، عبر عريضة على الانترنت جمعت 2,9 مليون توقيع.





وكثف نافالني في الاشهر الاخيرة التظاهرات لممارسة الضغط على الكرملين الذي اعلن انه غير مؤهل للانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 اذار (مارس) الماضي وفاز بها بوتين.

رام الله - دنيا الوطن