عاجل

  • الاعلام الاسرائيلي: أمريكا ستعلن الغاء حق العودة الايام المقبلة

دولي

اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني امام منزله

اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني امام منزله
رام الله - دنيا الوطن
أوقف المعارض الروسي اليكسي نافالني اليوم السبت امام منزله لأسباب غير معروفة، كما قالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش على (تويتر).

وكتبت المتحدثة بعد الظهر على حسابها "أوقف نافالني قبل ساعتين امام منزله. هو في الوقت الراهن في مركز شرطة دانيلوفسكي (في موسكو). لم يقولوا لماذا أوقف. اخذوا هاتفه".

واضافت المتحدثة في مقابلة لاذاعة (صدى موسكو) "سمحوا له بأن يجري اتصالا، اتصل بي وأبلغني بما حصل. بعد هذا الاتصال أخذوا منه هاتفه". واوضحت ان محاميه سيساعدونه.

واكدت يارميش ان هذا التوقيف "متصل على الأرجح" بعزم نافالني على تنظيم تظاهرات في 9 ايلول (سبتمبر) المقبل احتجاجا على المشروع غير الشعبي لاصلاح نظام التقاعد.

وقبل ساعات من توقيفه، اعلن نافالني عبر حسابه على (تويتر)، انه سيعلن "أمورا مهمة" في برنامجه الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والمقرر في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، وبعد نحو ساعة حصل الاعتقال.

ووجه المعارض انتقادا حادا الى مشروع رفع سن التقاعد.

وتم التعبير ايضا عن معارضة لهذا المشروع الذي يدعمه الرئيس فلاديمير بوتين، عبر عريضة على الانترنت جمعت 2,9 مليون توقيع.

وكثف نافالني في الاشهر الاخيرة التظاهرات لممارسة الضغط على الكرملين الذي اعلن انه غير مؤهل للانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 اذار (مارس) الماضي وفاز بها بوتين.

أخبار ذات صلة

مصرع 10 إيرانيين بانهيار مبانٍ إثر انفجار بمدينة مشهد

مصرع 10 إيرانيين بانهيار مبانٍ إثر انفجار بمدينة مشهد

مصرع 18 شخصاً في حريق بفندق في الصين

مصرع 18 شخصاً في حريق بفندق في الصين

وثائق مُسربه تُفجر فضيحة &#34;مزلزلة&#34;.. ترامب يُخفي &#34;طفلاً&#34; من علاقة غير شرعية مع خادمته

وثائق مُسربه تُفجر فضيحة "مزلزلة".. ترامب يُخفي "طفلاً" من علاقة غير شرعية مع خادمته

ترامب يُلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

ترامب يُلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

في الذكرى الأولى لهجمات الجيش البورمي.. الروهينجا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم

في الذكرى الأولى لهجمات الجيش البورمي.. الروهينجا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم

هل دخل أيامه الأخيرة؟ جون ماكين يوقف علاجه للسرطان بشكل مفاجئ

هل دخل أيامه الأخيرة؟ جون ماكين يوقف علاجه للسرطان بشكل مفاجئ

الحكومة الإسبانية تقر إزالة رفات الديكتاتور فرانكو من موقعها

الحكومة الإسبانية تقر إزالة رفات الديكتاتور فرانكو من موقعها

ليتوانيا تدعو الاتحاد الاوروبي الى التباحث مع اسرائيل في قضايا ارهاب

ليتوانيا تدعو الاتحاد الاوروبي الى التباحث مع اسرائيل في قضايا ارهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

حواتمة ودغمش يبحثان مستجدات حوارات الفصائل حول التهدئة

حواتمة ودغمش يبحثان مستجدات حوارات الفصائل حول التهدئة

وفاة طفل إثر حادث دهس وسط قطاع غزة

وفاة طفل إثر حادث دهس وسط قطاع غزة

الأوقاف تُوزّع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الأوقاف تُوزّع لحوم الأضاحي على أكثر من 15 ألف أسرة فقيرة بغزة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مُسيس

عبد السلام هنية: قرار (فيفا) بحق جبريل الرجوب مُسيس

الاحتلال يُفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

الاحتلال يُفرج عن موظفي الأقصى الأربعة مقابل الإبعاد 15 يومًا

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

الضابطة الجمركية والصحة توقفان مطعماً عن العمل في الخليل‎

أولى قوافل حجاج غزة ستُغادر مكة إلى المدينة المنورة صباح غد الأحد

أولى قوافل حجاج غزة ستُغادر مكة إلى المدينة المنورة صباح غد الأحد

منوعات

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

إحداهن تزوجت 6 مرات.. نجمات عربيات وعالميات تزوجن أكثر من مرتين

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

صديق مقرّب من أنجلينا جولي يفضحها

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

الصورة الأولى لخالد الشاعر وزوجته من شهر العسل.. والتعليقات ممنوعة

بعد أدائها &#34;الحج&#34; لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد أدائها "الحج" لأول مرة.. هل اعتنقت جومانة مراد الإسلام مؤخراً؟

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

بعد طلاقها.. ابنة أصالة نصري تكشف أجزاء من جسدها في جرأة غير معهودة

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

مذيعة أوروبية في أشهر قناة موسيقية تؤدي فريضة الحج

فيديو: وفاء الكيلاني &#34;تجهض طفلها&#34; وزوجها تيم حسن مشغول بـ&#34;نادين نجيم&#34;

فيديو: وفاء الكيلاني "تجهض طفلها" وزوجها تيم حسن مشغول بـ"نادين نجيم"

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي &#34;عارية الصدر&#34;

المثيرة للجدل ميريام كلينك تستفز جمهورها من جديد وسيلفي "عارية الصدر"

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

لن تصدق.. شاهد اخر ما نشره الممثل ياسر المصري قبل وفاته بيومين

عربي

صور: محاولة تهريب &#34;كوكايين&#34; بملايين الدولارت إلى لبنان

صور: محاولة تهريب "كوكايين" بملايين الدولارت إلى لبنان

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 45 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 45 حالة

الولايات المتحدة تُهدد بشن ضربة &#34;أقوى بكثير من السابقة&#34; على سوريا

الولايات المتحدة تُهدد بشن ضربة "أقوى بكثير من السابقة" على سوريا

شاهد: أول &#34;ينبوع للنفط &#34; بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم

شاهد: أول "ينبوع للنفط " بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم