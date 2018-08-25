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شؤون فلسطينية

حواتمة ودغمش يبحثان مستجدات حوارات الفصائل حول التهدئة

حواتمة ودغمش يبحثان مستجدات حوارات الفصائل حول التهدئة
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
التقى أبو قاسم دغمش الامين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بالأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، وذلك في مكتب الامانة العامة للجبهة في العاصمة السورية دمشق.

وضم وفد المقاومة الشعبية الى جانب الامين العام، رزق عروق مسؤول العلاقات الخارجية للحركة حيث كان في استقبالهم وفد كبير من قيادة الجبهة وامين سرها في سوريا.

ورحب حواتمة بدغمش، ووفد المقاومة الشعبية، مؤكدًا على عمق
العلاقات التي تربط الجبهة بالمقاومة الشعبية، واواصر التعاون بين الفصيلين المقاومين على صعيد كافة الملفات الوطنية، مشددًا على اهمية التعاون المشترك بما يخدم الاهداف العليا للشعب الفلسطيني، على طريق الحرية والاستقلال.

كما استعرض حواتمة المؤامرة الجديدة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية المسماة بصفقة القرن، حيث شدد الطرفان على ضرورة تضافر الجهود من اجل افشالها، مطالبين بانهاء
العقوبات المفروضة على قطاع غزة وانهاء واعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة كل الاخطار التي تحيط بقضيتنا.*

من جانبه، شكر الشيخ ابو قاسم ، حواتمة مثمنا دوره الوطني في
اسناد المشروع الفلسطيني ودعم مقاومته، داعيا الى ضرورة حماية سلاح المقاومة والتاكيد على مخاطر المساس به او الاقتراب منه، مشددا على ان سلاح المقاومة وجد لحماية الفلسطينيين.

ووضع دغمش، حواتمة في صورة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لسكان غزة، داعيًا الى ادخار اي جهد ممكن يرفع المعاناة عن اهلها وينهى الحصار ويعطي دفعة ايجابية للناس.

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