صور: محاولة تهريب "كوكايين" بملايين الدولارت إلى لبنان

رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، أن معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية ومبتكرة داخل عبوات من "الشامبو" ومستحضرات التجميل تحمل العلامة التجارية لإحدى الماركات العالمية، وذلك من البرازيل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.وقالت صحيفة (النهار) اللبنانية: إنه وبنتيجة عمليات الرصد والملاحقة التي إستمرت لمدة أربعة أشهر، تم تحديد هوية أحد المتورطين الرئيسيين بالقضية، من قبل هذا المكتب.وأوضحت الصحيفة، أنه وفي تاريخ 15/8/2018 وفي محلة ضهر البيدر، ونتيجةً للتنسيق بين المكتب المذكور وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقف المشتبه به من قبل احدى دوريات هذه الشعبة، ويدعى "م.هـ" (مواليد عام 1972، لبناني).كما ضبطت الكمية التي بلغ وزنها القائم 101 كلغ، وهي عبارة عن 98 عبوة بلاستيكية سعة العبوة 1000 ملل تحمل العلامة التجارية لإحدى الماركات العالمية، وتحتوي على نسبة 61 % (حوالي 60 كلغم من الكوكايين الخام) تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين دولار، والعبوات المذكورة هي من ضمن كمية تحتوي على 754 كيلو من الشامبو ومستحضرات التجميل التي تحمل العلامة التجارية.