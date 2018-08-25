مجدلاني: القرار الأمريكي بوقف جميع مساعدات السلطة يستهدف غزة والضفة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن قرار واشنطن بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، هو قرار مجحف ويفضح الإدارة الأمريكية ويفضح مساعيها في الحديث عن الوضع الإنساني في قطاع غزة وإنقاذ أهالي القطاع.وأكد مجدلاني، أن القرار الأمريكي يوقف جميع المساعدات التي كانت تُقدم لغزة وللضفة الغربية.وأضاف مجدلاني، في تصريحات لفضائية (الغد)، أن أغلب المساعدت كانت تذهب إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن قرار واشنطن يكشف ازدواجية المعايير الأمريكية وأيضا عدم مصداقية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي تسعى فيه لجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف الإقليمية والدولية بغية تمرير حل سياسي عبر بوابة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وتقوم في الوقت ذاته بوقف المساعدات كافة عن القطاع.