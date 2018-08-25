استئناف عمل معبر رفح البري غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة معبر رفح، مساء اليوم السبت، بيانا مهمًا، حول طبيعة عمل المعبر يوم غد الأحد، موضحةً أنها أبلغت بقرار جديد من الجانب المصري.وقالت إدارة معبر رفح : "ننوه للمواطنين الراغبين بالسفر أن الجانب المصري، أبلغنا أنه سيتم استئناف العمل غداً للمسافرين المغادرين إلى الأراضي المصرية والعالم الخارجي وعودة حجاج المكرمة فقط".