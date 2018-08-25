شؤون فلسطينية

استئناف عمل معبر رفح البري غدًا الأحد

استئناف عمل معبر رفح البري غدًا الأحد
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة معبر رفح، مساء اليوم السبت، بيانا مهمًا، حول طبيعة عمل المعبر يوم غد الأحد، موضحةً أنها أبلغت بقرار جديد من الجانب المصري.

وقالت إدارة معبر رفح : "ننوه للمواطنين الراغبين بالسفر أن الجانب المصري، أبلغنا أنه سيتم استئناف العمل غداً للمسافرين المغادرين إلى الأراضي المصرية والعالم الخارجي وعودة حجاج المكرمة فقط".

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