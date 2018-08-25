استئناف عمل معبر رفح البري غدًا الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة معبر رفح، مساء اليوم السبت، بيانا مهمًا، حول طبيعة عمل المعبر يوم غد الأحد، موضحةً أنها أبلغت بقرار جديد من الجانب المصري.
وقالت إدارة معبر رفح : "ننوه للمواطنين الراغبين بالسفر أن الجانب المصري، أبلغنا أنه سيتم استئناف العمل غداً للمسافرين المغادرين إلى الأراضي المصرية والعالم الخارجي وعودة حجاج المكرمة فقط".
أصدرت إدارة معبر رفح، مساء اليوم السبت، بيانا مهمًا، حول طبيعة عمل المعبر يوم غد الأحد، موضحةً أنها أبلغت بقرار جديد من الجانب المصري.
وقالت إدارة معبر رفح : "ننوه للمواطنين الراغبين بالسفر أن الجانب المصري، أبلغنا أنه سيتم استئناف العمل غداً للمسافرين المغادرين إلى الأراضي المصرية والعالم الخارجي وعودة حجاج المكرمة فقط".
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