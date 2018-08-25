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شاهد: مواطن مصري يحتج على التحرش بزوجته فيلقى مصرعه على الشاطئ

شاهد: مواطن مصري يحتج على التحرش بزوجته فيلقى مصرعه على الشاطئ
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مواطن مصري، على قتل أحد المصطافين على شاطئ بحر الإسكندرية، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب معاكسة الأول لزوجة الثاني.

وقال موقع (اليوم السابع): إن المشاجرة حدثت على شاطىء (أبو يوسف) بمدينة الإسكندرية، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بعدما طالب المجني عليه، الجاني، من الكف عن مغازلة زوجته.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من: "م.أ"  (40 عامًا) مصاب بإشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم وتوفي، والطرف الثاني، "م.أ" (39 عامًا) بدون عمل، بسبب قيام الثاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ المشار إليه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدي خلالها الثاني علي الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وأيد الواقعة شاهدي رؤية.

 ونشرت قناة (صدى البلد) المصرية، مقطع فيديو، يرصد الواقعة وسط حالة من الذهول التي انتابت المصطافين الذي شاهدوا الجريمة، وقت حدوثها.

شاهد الفيديو..

 

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